كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس تنظم مؤتمرها الطلابى السابع الأحد المقبل

الإسماعيلية- صبرى غانم

تنظم كلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس مؤتمرها الطلابي السابع، تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والأداء الرياضي وذلك يوم الأحد 21 أبريل القادم.

يقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية، والدكتور أحمد عزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يشارك في المؤتمر الفرق الدراسية الأربعة بكلية التربية الرياضية من جميع التخصصات ،وتم تقديم الأبحاث إلى وحدة الدعم الأكاديمي للطلاب بالكلية، من خلال التواصل مع اللجنة المنظمة للمؤتمر، وبالتنسيق مع الدكتور محمد نادر شلبي مدير وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية، والدكتور علي أبو النور مقرر المؤتمر.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز المهارات البحثية والتفكير الإبداعي، وإعلاء قيم المشاركة والعمل الجماعي لدى الطلاب، وتوفير المناخ العلمي لتنمية الإمكانيات البحثية للطلاب، من خلال محاور وفعاليات المؤتمر المختلفة، والاستفادة منها أكاديمياً ومجتمعياً، فضلا عن إبراز دور التعليم في ترسيخ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتعرف على إسهامات الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة وتطوير الأداء الرياضي والتحديات التي تواجهها في ضوء الذكاء الاصطناعي، والاطلاع على أحدث الاتجاهات، والتحديات التي تواجه الرياضة في ظل الذكاء الاصطناعي.

يمنح المؤتمر جوائز لأفضل ثلاثة أبحاث في موضوع المؤتمر وتحقق أهدافه المُعلنة، فضلاً عن منح شهادة حضور لجميع المشاركين بالمؤتمر.

