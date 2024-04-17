قبل شم النسيم.. الرنجة بـ 120 جنيها والفسيخ بـ 270 بمعارض وزارة الزراعة

كتبت أسماء نصار

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للمنافذ والمتابعة، إن معرض الوزارة بالدقى يستعد لاحتفال مصر بأعياد شم النسيم، مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ كميات كبيرة من الرنجة والفسيخ والأسماك وبيض المائدة بأسعار مخفضة .

وأضاف صالح أنه يتم طرح الرنجة بسعر 120 جنيهًا للكيلو و الفسيخ 270 جنيهًا والاسماك 65 جنيهًا للبلطي الكبير، أما البلطي متوسط 55 جنيهًا والبلطي الصغير 45 جنيهًا والبوري 145جنيه.

يشار إلى أن وزير الزراعة، قرر استمرار المعرض لفترة ما بعد شهر رمضان، حيث وجه كافة العارضين من الوزارة والقطاع الخاص، بمد فترة المعرض، وذلك نتيجة للاقبال الكبير على المعرض، ورغبة عدد كبير من المواطنين، ومساهمة وزارة الزراعة في دعم المواطن والمستهلك.

ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا، في نسخته الخامسة هذا العام، تحت شعار " في حب مصر نلتقي"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساحة 1500م، بموقع الزراعات المحمية بالدقي، بمشاركة اكثر من 70 عارض من القطاعين الحكومي والخاص، ومتوافر به اكثر من 200 سلعه ومنتج غذائي بتخفيضات كبيرة.