فول حمادة فى الأقصر.. 14 سنة خدمة فى فطار الطلبة والموظفين.. فيديو وصور

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، رصد خلاله أجواء الإفطار للطلبة والموظفين فى إحدى أشهر عربات الفول والطعمية بجوار مجمع المدارس والكليات.

وفي هذا الصدد قال حمادة الأقصري، إنه يستقبل زبائنه منذ 14 سنة مضت، حيث تعلم المهنة من والده وأصبح زبائنه من طلبة كليات الأقصر والمدارس والموظفين يتوافدون علي عربته بصورة يومية.

ويضيف حماده أشهر بائع فول وطعمية بالأقصر، لليوم السابع، أن السر في خلطة الساندويتش، حيث يقدم للجمهور الفول والطعمية والجبنة والبيض والسلطات والمخللات التي تعجب الجميع من زبائنه.

وكان قد أقدم صاحب محل فول وفلافل على توزيع 1500 ساندوتش مجاناً علي المواطنين احتفالاً بعيد الفطر المبارك، حيث يحرص جمال عبد الدايم والشهير بجمال أبو رخيه بائع "فول وفلافل" على مشاركة أبناء مدينة إسنا فرحة عيد الفطر المبارك، ويقوم كل عيد بتوزيع الساندوتشات بالمجان على الشباب والصغار، بعد صلاة العيد مباشرة.

وأعتاد الحاج جمال عبد الدايم بصورة سنوية خلال أعياد عيد الفطر وعيد الأضحي المبارك، وأيضاً عيد المولد النبوي الشريف على توزيع ساندوتشات الفول والطعمية بأحد الشوارع الجانبية بمركز ومدينة إسنا، فعلى الرغم من أنه يوزع أكثر من 1500 ساندوتش مجاناً إلا أن السعادة الصافية على وجوه أهالي وشباب الأقصر، تُسعده في كل مرة يقوم بتلك الخطوة المميزة.

