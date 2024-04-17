اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 06:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"فن الفسيفساء" معرض فنى لطلاب جامعة دمنهور بالثقافى الروسى بالإسكندرية

الأربعاء، 17 أبريل 2024 05:00 م
"فن الفسيفساء" معرض فنى لطلاب جامعة دمنهور بالثقافى الروسى بالإسكندرية جانب من المعرض
الإسكندرية أسماء على بدر

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نظم الثقافى الروسي بالإسكندرية فعالية خاصة عن فن الفسيفساء حيث تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع جامعة دمنهوروفي إطار البرنامج الرئيسي قام طلاب كلية الفنون وطلبة قسم التاريخ-كلية الآداب بتقديم عرض توضيحي عن تاريخ و تقنيات تجهيز وإعداد الفسيفساء.

وقال بيان اليوم إنه تجاوز عدد الحاضرين 200 طالب جامعي. وفي خلال الفعالية تم افتتاح معرض للوحات الفسيفساء، والتي أبدعها الطلاب.

كما ألقى الدكتور إلهامي علي ترابيس رئيس جامعة دمنهور كلمة ترحيبية أثناء الافتتاح، والتي أكد فيها على أهمية التعاون بين الجامعات الروسية والمصرية في مجال التعليم والعلوم، تبادل الطلاب وتدريب المعلمين.


كما يتوجه البيت الروسي بالإسكندرية بلشكر لقيادة جامعة دمنهور على تنظيم هذه الفعالية المشتركة، متطلعا لمزيد من التعاون المتبادل.







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