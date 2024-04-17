اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 05:01 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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فرح الديبانى تحيى احتفالية سان شارل بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 17 أبريل 2024 04:49 م
فرح الديبانى تحيى احتفالية سان شارل بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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يقيم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية حفلًا موسيقيًا بمناسبة مرور 140 عامًا على إنشاء مدرسة "سان شارل بورومي" الألمانية بالإسكندرية، وذلك في تمام السابعة مساء يوم الخميس 18 أبريل بالمسرح الكبير بقاعة مؤتمرات المكتبة.


تحيي الحفل خريجة المدرسة مغنية الأوبرا المصرية العالمية فرح الديباني بمصاحبة أوركسترا، وأوركسترا شباب مكتبة الإسكندرية، وكورال، وأوركسترا مدرسة سان شارل، ويتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من مقطوعات الأوبرا العالمية والأغاني المصرية، ويأتي الحفل تحت قيادة المايسترو الألماني هيرالد سيمون.







الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

فرح الديبانى




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