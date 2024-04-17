اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:19 م
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ضبط مخدرات بقيمة 950 ألف جنيه في حملات أمنية

الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:00 م
ضبط مخدرات بقيمة 950 ألف جنيه في حملات أمنية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة – الأقصر – البحر الأحمر - البحيرة) ، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة، وبحوزته ( بندقية خرطوش– 3 فرد محلى – عدد من الطلقات).

ونجحت الجهود في ضبط 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو – 2 بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – عدد من الطلقات).


وتمكنت الجهود من ضبط سيدتان مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وبحوزته (فرد محلى وطلقة – 2,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ950 ألف جنيه تقريباً.







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