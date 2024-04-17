صحة دمياط تتابع مطابقة حمامات السباحة للمواصفات المطلوبة

دمياط - هيثم مراد

نظمت مديرية الصحة بدمياط حملات مكثفة لمتابعة استعدادات حمامات السباحة عل مستوى المحافظة لاستقبال فصل الصيف، وتمكنت الحملات من سحب عددا من العينات لإجراء التحاليل اللازمة لها ومطابقتها بالمواصفات الفنية المطلوبة.

وأكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن الحملات قامت بسحب 6 عينات معملية، وأخري خلقية لإجراء التحاليل اللازمة لها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، لافتا إلي وجود حملات مكثفة سيتم تنظيمها خلال الفترة المقبلة وفق خطة المديرية استعدادا لاستقبال فصل الصيف.

وتابع وكل صحة دمياط، أن الحملات قامت أيضا بالمرور علي محطات مياه الشرب بنطاق المحافظة وسحب عينات منها للتأكد من سلامتها، مؤكدا أن مديرية الصحة تسعي إلي تحقيق أهداف المحافظة من أجل تقديم غذاء آمن للمواطنين.

وشدد وكيل صحة دمياط أن هناك إجراءات رادعة في انتظار المخالفين بشأن عدم مطابقة مياه حمامات السباحة للمواصفات الفنية المطلوبة قد تصل إلي الغلق الإداري، مؤكدا انه سيتم التعامل بمنتهي الحسم مع المخالفين في الإطار الذي ينظمه القانون.



حمامات السباحة تستعد لاستقبال فصل الصيف (1)



حمامات السباحة تستعد لاستقبال فصل الصيف (2)