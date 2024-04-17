صحة الدقهلية: 925 طبيب تكليف يتسلمون مهام عملهم تمهيدا لتوزيعهم

الدقهلية شريف الديب

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن بدء استلام نحو 925 طبيب تكليف دفعة 2022، بقرار رقم 80 لسنة 2024، وذلك خلال الفتره من 15 ابريل وحتى 30 أبريل.

وأوضح الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحة بالدقهلية، أن الأطباء الجدد سيجري توزيعهم على مختلف المنشات الصحيه بالادارات والوحدات الصحيه التابعه لافتا الى انه سيتم تدريبهم على راس العمل.

وأضاف مكين أن إجراءات الاستلام تتم بالتنسيق بين إدارة الموارد البشريه واداره الرعايه الاساسيه المديرية موضحاً أن التوزيع تم حسب احتياج الادارات والمجموع والحالة الاجتماعية.



الأطباء الجديد ينتظرون توزيعهم (1)



الأطباء الجديد ينتظرون توزيعهم (2)