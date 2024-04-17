اليوم السابع
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صحة الدقهلية: 925 طبيب تكليف يتسلمون مهام عملهم تمهيدا لتوزيعهم

الأربعاء، 17 أبريل 2024 12:54 م
صحة الدقهلية: 925 طبيب تكليف يتسلمون مهام عملهم تمهيدا لتوزيعهم الأطباء الجدد
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن بدء استلام نحو 925 طبيب تكليف دفعة 2022، بقرار رقم 80 لسنة 2024، وذلك خلال الفتره من 15 ابريل وحتى 30 أبريل.

وأوضح الدكتور شريف مكين وكيل وزاره الصحة بالدقهلية، أن الأطباء الجدد سيجري توزيعهم على مختلف المنشات الصحيه بالادارات والوحدات الصحيه التابعه لافتا الى انه سيتم تدريبهم على راس العمل.

وأضاف مكين أن إجراءات الاستلام تتم بالتنسيق بين إدارة الموارد البشريه واداره الرعايه الاساسيه المديرية موضحاً أن التوزيع تم حسب احتياج الادارات والمجموع والحالة الاجتماعية.

الأطباء الجديد ينتظرون توزيعهم (1)
الأطباء الجديد ينتظرون توزيعهم (1)

 

الأطباء الجديد ينتظرون توزيعهم (2)
الأطباء الجديد ينتظرون توزيعهم (2)

 

الأطباء الجديد ينتظرون توزيعهم (3)
الأطباء الجديد ينتظرون توزيعهم (3)

 







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تعينات الأطباء الجدد بالمستشفيات




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