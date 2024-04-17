سنتكوم: الجيش الأمريكى يشتبك مع مسيّرتين للحوثى فى اليمن

وكالات

قالت القيادة المركزية الأمريكية، سنتكوم، إن قواتها اشتبكت بنجاح مع طائرتين مسيّرتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن في 16 أبريل.

وأضافت القيادة المركزية في بيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من جانب السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية".

وقال بيان سنتكوم: "بين الساعة 10:50 صباحًا و11:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في 16 أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) في الاشتباك مع طائرتين بدون طيار (UAV) في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون الحوثيون والمدعومون من إيران في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية."

وأضاف البيان: "تقرر أن الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية."