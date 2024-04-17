اليوم السابع
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سفراء أمريكا اللاتينية يجتمعون بمشروع "جسر الحضارة" فى دمياط

الأربعاء، 17 أبريل 2024 05:52 م
سفراء أمريكا اللاتينية يجتمعون بمشروع "جسر الحضارة" فى دمياط جانب من اللقاء
دمياط - هيثم مراد

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استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، رفقة عددا من سفراء دول أمريكا اللاتينية، وذلك لتفقد عددا من مشروعات المحافظة.

وعقدت محافظ دمياط ملتقي بعنوان " دمياط - أمريكا اللاتينية" بأحد القاعات الكبري بمشروع تطوير كوبري دمياط التاريخي "جسر الحضارة"، وشهد الملتقي كلمة تعريفية عن تاريخ كوبري دمياط التاريخي والذي يعود إلي عام 1980 بإمبابة حتي تم نقله إلي محافظة دمياط في عام 1927 ميلادية.

وأكدت محافظ دمياط، أنه تم تطوير المشروع وفق بروتوكول تعاون تم إبرامه بين المحافظة، ووزارة البترول، مؤكدة أن كوبري دمياط التاريخي أو "جسر الحضارة" كما أطلق عليه سيكون له دورا ثقافيا كبيرا في الفترة المقبلة.

وتفقد سفراء دول أمريكا اللاتينية مراحل المشروع مطلعين علي موقعه بكورنيش نيل المحافظة وطرق استغلاله بشكل يضمن تطوير الثقافة السياحية للمحافظة، وأكد السفير لويس راؤول سفير دولة جواتيمالا أن مشروع "جسر الحضارة" يعظ انعكاس لرؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الحضارية بشكل عصري يضمن حجز مكانا كبيرا لها على الخريطة السياحية الثقافية حول العالم.







محافظ دمياط

اخبار محافظة دمياط

جسر الحضارة

الارجنتين

وزير الخارجية




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