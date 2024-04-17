رئيس وزراء بريطانيا: تصعيد التوتر فى الشرق الأوسط ليس فى مصلحة أحد

لندن (أ ش أ)

شدد رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، على أن تصعيد التوتر فى الشرق الأوسط ليس فى مصلحة أحد، ولن يؤدى إلا إلى تعميق انعدام الأمن فى المنطقة.

جاء ذلك بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء البريطاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، مشيرا أن المملكة المتحدة أرادت أن تشهد تغييرا هائلا في وصول الإمدادات الحيوية إلى غزة، بما في ذلك فتح إسرائيل لطرق مساعدات جديدة في أسرع وقت ممكن.