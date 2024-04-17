رئيس قضايا الدولة يحدد موعد تسليم جوائز بحوث خدمة الدعوة والفقه الإسلامى 2024

كتب أحمد إسماعيل

قرر المستشار مسعد عبد المقصود الفخرانى رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر وقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة بحوث خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، تحديد موعد تسليم جوائز المسابقة للفائزين عن العام الحالي 2024 وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 29 أبريل 2024 وذلك بمقر هيئة قضايا الدولة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للوقف سبق وأن أعلنت نتيجة المسابقة بتاريخ 1/4/2024، جاءت أسماء الفائزين كالتالى:

أولاً: في موضوع: التغيرات المناخية في ميزان الفقه الإسلامي.

قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:

-الفائزة بالجائزة الأصلية، وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه"، هي: أسماء أحمد إبراهيم فرج الله "معيدة بكلية التجارة - إدارة الأعمال - جامعة الأزهر.

ـ الفائزان بالجائزة التقديرية، وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز، هما:

1ـ الدكتورة مروة فتحي السيد البغدادي - أستاذ مساعد - رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة - المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية.

2- محمود عبد المعز عبد الرحمن سيد - إمام وخطيب ومدرس.



ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز، وهم :

1ـ الدكتور/ حاتم مصطفى محمد أبو سعيدة - مدرس بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهر - فرع المنوفية.

2- الدكتور/ سيد حسن عبد الله حسن - أستاذ القانون العام - كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر – فرع أسيوط.

3- حسن سيد محمد حسين - إمام وخطيب ومدرس.

4- الدكتور/ باسم شحاته على البربرى - مدرس بكلية الدراسات الإسلامية - جامعة الأزهر - فرع دسوق.

5- الدكتور/ مسعود عبود عبد المنعم عرابي - مدرس الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

6- الدكتور/ عادل محمد أبو الهيثم - كبير أئمة بالأوقاف - حاصل على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.



ثانيًا: في موضوع: تجديد الخطاب الدعوي الإصلاحي في منهج الشيخ الشعراوي.

قررت اللجنة العليا للوقف الآتي:

ـ الفائز بالجائزة الأصلية، وقدرها 10000 جنيه "عشرة آلاف جنيه" هو:

الدكتور/ حمادة ربيع عبد الحكيم عبد الرحيم - أستاذ مساعد - كلية الآداب - جامعة المنيا - قسم الدراسات الإسلامية.

ـ الفائزان بالجائزة التقديرية وقدرها 7000 جنيه "سبعة آلاف جنيه" لكل فائز، وهما:

1- الدكتورة/ راندا محمد عبد الرحمن محمود - رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات.

2- دكتور/ محمود على على أحمد برايا - مدرس بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة - جامعة الأزهر.

ـ الفائزون بالجائزة التشجيعية وقدرها 5000 جنيه "خمسة آلاف جنيه" لكل فائز، وهم:

1ـ دكتور/ خلف محمد متولي نصار- أستاذ مساعد - العقيدة والمذاهب المعاصرة -بالجامعة الإسلامية بمنيسوتا.​

2- أبرار سيد حسن عبد الله - حاصلة على ليسانس الشريعة والقانون.

3- دكتور/ محمد فتحي فرج بيومي​- أستاذ بجامعة المنوفية - كلية العلوم - قسم علم الحيوان.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لوقف المرحوم المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، لصالح خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة ناظر الوقف، وعضوية كل من

1ـ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام​ (مفتي الديار المصرية)

2ـ الدكتور/ إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر الأسبق)

3- الدكتور/ أحمـد فؤاد باشا​ (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)

4- الدكتور/ عبد الله عبد الفتاح التطاوي (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)

5ـ الدكتور/ محمد محمود أبو هاشم​​ (نائب رئيس جامعة الأزهر)

6ـ المستشار/ محمد حسن محمد (نائب رئيس الهيئة - الأمين العام)

7- المستشار/ سامح سيد محمد (نائب رئيس الهيئة - مقرر اللجنة العليا للوقف).