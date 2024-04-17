خدمات صحية ورعاية طبية متكاملة يقدمها مستشفى العريش لـ 47 جريحا فلسطينيا

العريش ـ محمد حسين

يواصل مستشفى العريش العام بشمال سيناء تقديم خدماته الصحية والرعاية الطبية اللازمة لعدد 47 جريحا فلسطينيا، يتلقون العلاج بالمستشفي بعد وصولهم للجانب المصري قادمين من غزة.

وأفاد بيان صادر عن مكتب خدمة المواطنين بمستشفي العريش العام بشمال سيناء، ان الحالات يرافقها 107 مرافق، ويقوم المكتب بتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمرافقين.

يذكر انه تستقبل مصر يوميا حالات جرحى ومرضى قادمين من غزة لمصر عن طريق معبر رفح، ويتولى فريق طبي استقبالهم بساحة المعبر ثم تحديد المسار الطبي المقرر لرحلة علاجهم داخلهم مصر، وتنقلهم سيارات إسعاف مجهزة من المعبر للمستشفيات التي يتم تحويل الحالات لها وفقا لنوع الإصابة والمرض.

وإلي جانب مستشفي العريش العام بشمال سيناء تستقبل مستشفيات الشيخ زويد ونخل وبئر العبد الجرحى والمرضى الفلسطينيين.

وسبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه تم تخصيص مراكز استشفاء بالمحافظة قريبة من المستشفيات خصصت لاستقبال واقامة من يستكملون رحلة العلاج من الأشقاء الفلسطينيين، وتقدم لهم فيها الخدمات والرعاية الطبية والاجتماعية اللازمة، وخصصت استراحات للمرافقين للجرحي والمرضى تنقلهم لها ومنها حافلات تابعة للمحافظة يوميا وفيها يتم تقديم خدمات الإعاشة الكاملة مجانا في إطار خدمات تقدمها مصر للأشقاء الفلسطينيين.

وشهد معبر رفح بين مصر وفلسطين اليوم، دخول اعداد من المسافرين والجرحى، واوضحت بيانات حركة المعبر أنه يجري استقبال اعداد من المسافرين، و44 جريح ومريض مع مرافقيهم و مصريين و أجانب عائدين من غزة.

واوضحت إحصائيات حركة السفر عبر بوابة معبر رفح خلال الساعات الماضية انه وصل للجانب المصري قادما من غزة 746 فردا، بينهم 513 من القادمين من غزة لمصر، و 09 جريح، 34 مرضي يرافقهم 123، و02 من مؤسسة اغاثية من اندونيسيا، و10 تابعين لمؤسسة Map، و02 الجسر الفلسطيني الامريكي، 01 من منظمة يو كي ميد، و01 أطباء بلا حدود، و07 من مؤسسة فجر، و05 وفد الأمم المتحدة، و04 وفد كادس، و35 إماراتي.

كما وصل من مصر إلي غزة عن طريق معبر رفح 131 فردا، بينهم 4 فلسطينيين و 1 وفاة، و44 إماراتي، 59 وفد من الأمم المتحدة ، و23 وفد رحمة الإغاثي.



