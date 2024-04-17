حياة كريمة بالأقصر.. قرى إسنا تنعم بمشروعات الصرف الصحى لأول مرة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد قرى ونجوع مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ملحمة عظيمة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لخدمة قرى ونجوع الأقصر بخدمات تدخلها لأول مرة فى تاريخها، والتى تتنوع ما بين صرف صحى وشبكات مياه وكهرباء تصل لأول مرة للغالبية العظمى من قرى إسنا.

ولا يتوقف العمل يومياً وعلى مدار الساعة لدعم أكثر من 600 ألف مواطن هم القوام الرئيسي لأكبر مدينة فى الأقصر، حيث تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تشمل تلك الأعمال مشروع ضخم للصرف الصحى بدعم البنك الإفريقي بالتعاون مع شركة مياه الأقصر وهو مشروع الصرف الصحى المتكامل، حيث يشمل المشروع العمل فى قرية أصفون المطاعنة، بجانب موقع محطة الرفع ضمن تجمع قروي الكيمان والذى يخدم عدد 5 قرى (الكيمان ..الغريرة ..طفنيس.. اصفون ..توماس حلفا).



ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يجرى استمرار أعمال الصرف الصحي فى نطاق قرية الشغب ضمن المبادرة، وكذلك تجرى أعمال الصرف الصحى فى نطاق قرية الحلة، وتستمر أعمال الصرف الصحى بمحطة قرية القرايا للصرف الصحى، حيث يتم المشروع فى 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، ويتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.





استمرار أعمال الصرف الصحى بمحطة قرية القرايا للصرف الصحى



أعمال الصرف الصحى بمحطة قرية القرايا للصرف الصحى



أعمال الصرف الصحى فى نطاق قرية الحلة بإسنا



أعمال الصرف الصحى فى نطاق قرية الحلة



أعمال الصرف الصحي فى نطاق قرية الشغب بإسنا_1



أعمال الصرف الصحي فى نطاق قرية الشغب_1



الصرف فى محطة قرية القرايا للصرف الصحى



العمل بالصرف فى محطة قرية القرايا للصرف الصحى