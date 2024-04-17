حياة كريمة بأسوان.. مشروعات المبادرة بمركز إدفو تصل محطاتها الأخيرة "صور"

أسوان- صلاح المسن

المشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى هو مشروع القرن، والذى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشينه كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021.

ووصلت العديد من مشروعات حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها بقرى مركز إدفو بمحافظة أسوان، فى مرحلتها الأولى إلى محطاتها الأخيرة، ففي قرية الطوناب والتى تضم 3 توابع بإجمالى 14 ألف نسمة، تشمل المشروعات الجارية بها 23 مشروعا منها 12 مشروعا وصلت نسب تنفيذها 100% وبدأ تشغيلها تجريبياً، وتضم مشروعات إنشاء مكتب البريد ووحدة طب الأسرة ومرشح مياه السراج، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحى، ومشروعات تطوير وتجديد شبكات مياه الشرب والكهرباء، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال الكلى والصيانة الشاملة لعدد من المدارس، فضلاً عن مشروعات تبطين الترع وإنشاء الكبارى عليها.

كما يجري تنفيذ مشروع إنشاء محطة المعالجة، والتى تبلغ قدرتها ألفين إلى 3 آلاف م3 / يوم حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 90% والأعمال الكهروميكانية بنسبة 65%، علاوة على مشروع تطوير محطة السكة الحديد في قرية الطوناب بنسبة تنفيذ 90% .

وفي قرية الكلح غرب بإدفو، يتم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لخدمة 87 ألف نسمة داخل 8 توابع، حيث من المستهدف نهو 36 مشروعا، تم الانتهاء من 15 مشروعا منها، ودخولها حيز التشغيل التجريبى، وهى مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف، ومكاتب البريد، وتبطين الترع، والوحدة الصحية، والمدارس، ومراكز شباب، فيما تم تشغيل مجمع الخدمات الحكومية، والذى يقدم الخدمات البريدية والتموينية والتضامنية، بالإضافة إلى أعمال المجلس القروى.

كما يجري الإسراع بمعدلات التنفيذ للمشروعات المختلفة، والالتزام بالبرامج الزمنية المقررة، ومن بينها محطات الرفع بكوم الأمير وعزبة المصرى وكلح القارة.

وفي قرية الحجز قبلى بإدفو يجري تنفيذ 24 مشروعا من مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة) تغطي قرية الحجز قبلى، والتى تضم 10 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 21 ألف مواطن، وتم الانتهاء من 16 مشروعا بنسبة 100% وتشمل مشروعات إنشاء مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومكتب البريد ونقطة الشرطة، بجانب إنشاء مركز شباب المحاميد ومركز شباب النصراب، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة 4 مدارس، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، علاوة على مشروعات إنشاء 2 كوبرى على الترع والمصارف، ومشروعات تنفيذ خطوط الطرد وشبكات الانحدار للصرف الصحى، وأيضاً أحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب 90%، كما تم نهو مركز طب الأسرة.

وفى قرية القنان يجري تنفيذ 31 مشروعا تخدم 25 ألف من الأهالى موزعة على 18 قرية ونجع وكفر، حيث تم افتتاح مركز شباب هيكل لإتاحة الفرصة أمام الشباب والأطفال لممارسة أنشطتهم وهوايتهم المتنوعة وذلك بعد الانتهاء من إنشاؤه واستلامه من مديرية الشباب والرياضة.

وتم الانتهاء من 15 مشروعا بنسب 100% وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى ونقطة الإسعاف، بجانب إنشاء من المدارس ومراكز الشباب وأيضاً مكاتب البريد، فضلاً عن مشروعات تبطين الترع وإنشاء الكبارى عليها، ومشروعات إنشاء محطة المعالجة بنسبة 95%، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بنسبة 85%، فضلاً عن مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب 70%، وأيضاً مشروع إنشاء لوحة توزيع الكهرباء.

وفي قرية الرديسية بحري تسير مشروعات حياة كريمة على قدم وساق ويجري تنفيذ 43 مشروعا يستهدف خدمة 80 ألف مواطن ومواطنة موزعة على 35 قرية فرعية ونجع وتابع، وتشمل 19 مشروعا بلغت نسب التنفيذ فيها 100% وتشمل مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى، وسوق الفوزة، و3 مراكز شباب، ولوحة توزيع كهرباء النزل، وإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالبحيرة وخط الطرد، بجانب مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة 4 مدارس، و3 مكاتب بريد، وأيضاً مشروع تبطين الترعة الرئيسية وإنشاء 2 كوبرى عليها، وبلغت نسب التنفيذ بباقي المشروعات مستويات مرتفعة، حيث يجري العمل في تنفيذ 21 مشروعا تراوحت نسب تنفيذهم من 90 إلى 98% منها مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالفوزة وإحلال وتجديد مركز شباب الفوزة، علاوة على 3 مشروعات بلغت نسب تنفيذها من 50 إلى 89%.

جدير بالذكر أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وتستهدف 39 وحدة محلية قروية رئيسية و116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة، حيث سيتم تنفيذ 1231 مشروعا، وبتكلفة تصل لحوالي 26.8 مليار جنيه بمختلف القطاعات الخدمية.



مشروعات حياه كريمه بمركز ادفو (1)



مشروعات حياه كريمه بمركز ادفو (2)