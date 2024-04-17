اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 05:58 م
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حصاد الوزارات.. التموين تستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلى خلال 2024

الأربعاء، 17 أبريل 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين تستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح محلى خلال 2024 وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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