جيش الاحتلال: إيران استهدفت قاعدة «رامون» وعدة مستودعات ومرفق الصيانة

كتب سمير حسنى

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الهجوم الإيراني استهدف قاعدة «رامون» وعدة مستودعات ومرفق الصيانة وألحق أضرارا بمحيطها.

وعلى جانب آخر، ذكر جيش الاحتلال، أن سلاح الجو قصف مصادر إطلاق النار التابعة لحزب الله جنوبي لبنان.

كان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حذر إسرائيل من ارتكاب أي خطأ ضد بلاده، من أنه سيواجه برد حاسم، مشددا على أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد.

قال "رئيسي"، في تصريحات نقلتها القاهرة الإخبارية، إن قدراتنا العسكرية أصبحت من الأفضل ليست في المنطقة فقط لكن في العالم أيضا.

كان مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، قال بأن الرد العسكري الإسرائيلي على الضربات الإيرانية سيكون "محدود النطاق".