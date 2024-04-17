جنايات أسوان تنظر أولى جلسات المتهم بقتل ابنة خالته لرفضها خطبته

أسوان - عبد الله صلاح

تنظر محكمة جنايات أسوان، اليوم، أولى جلسات قاتل ابنة خالته بعد رفضها الموافقة على خطبته، حيث أنه أصابها بطلق نارى لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعدها متأثرة بإصابتها.

وتترقب أسرة الفتاة ضحية ابن خالتها والتى راحت حياتها إثر إصابتها بطلق ناري، الحكم علي قاتلها بالقانون.

وتعود تفاصيل الواقعة فى الأول من ديسمبر الماضى لعام 2023، بقرية المعمارية بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، عندما لقيت فتاه شابه مقتلها على يد ابن خالتها الذى أطلق عليه طلق ناري مما أدى إلى وفاتها وذلك لأنه كان يريد خطبتها، لكنها وافقت على الخطبة لشخص آخر وعلي تم نقل الجثة الي المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

و تلقي مأمور مركز شرطة إدفو بلاغا يفيد بمصرع فتاة تدعى صبرة عبدالناصر احمد 18 سنة، إثر إصابتها بطلق ناري بعد أن قام بإطلاق النار داخل منزلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال، وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث لعمل التحريات الأولية وتبين أن ابن خالتها قتلها لرفضها الارتباط به، وخطبتها لشخص آخر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.