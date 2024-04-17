جثة بعقار مهجور.. ضبط المتهم بقتل سيدة لسرقتها في البساتين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة ربة منزل بأحد العقارات بدائرة القسم، وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وقيامه بإخفاء المسروقات بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية والهاتف المحمول" المستولى عليهم" والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.