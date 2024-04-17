اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2024 01:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

جثة بعقار مهجور.. ضبط المتهم بقتل سيدة لسرقتها في البساتين

الأربعاء، 17 أبريل 2024 12:57 م
جثة بعقار مهجور.. ضبط المتهم بقتل سيدة لسرقتها في البساتين سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة ربة منزل بأحد العقارات بدائرة القسم، وسرقة بعض متعلقاتها الشخصية، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وقيامه بإخفاء المسروقات بأحد المنازل المهجورة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية والهاتف المحمول" المستولى عليهم" والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة.







مقتل ربة منزل

جريمة قتل

جرائم القتل

أخبار الحوادث

قتل

العثور على جثة ربة منزل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة