اليوم السابع
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جامعة القناة تنظم حفل أنشطة الدورة 23 للمسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية" الأحد

الأربعاء، 17 أبريل 2024 03:34 م
جامعة القناة تنظم حفل أنشطة الدورة 23 للمسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية" الأحد رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أعلنت جامعة قناة السويس عن تنظيم حفل أنشطة الدورة الـ23 للمسابقة الدولية "جسر اللغة الصينية" لطلاب الجامعات المصرية "المسابقة التمهيدية" يوم الأحد المقبل 21 أبريل، وذلك على مسرح جامعة قناة السويس.

ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والسفير لياو لي تشيانغ سفير الصين لدى مصر، وبإشراف عام الدكتورحسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس القناة.

ويشارك فى تنظيم الحفل معهد كونفوشيوس القناة، المكتب التعليمي بسفارة الصين لدى مصر، ومركز التعاون والتبادل اللغوي الدولي التابع لوزارة التعليم الصينية.







الاسماعيلية

جامعة قناة السويس جامعة القناة

معهد كونفوشيوس

سفير الصين بالقاهرة




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