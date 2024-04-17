تعليم الوادي الجديد يعلن عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية مدير عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 _ 2024، لصفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى (عام وفنى )، بالإضافة إلى اعتماد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية، وصفوف النقل لمدارس الأمل للصم وضعاف السمع وفصول المكفوفين ومنظومة الفصل الواحد.

والتى تنطلق يوم الأربعاء 8 مايو وتستمر حتى الأربعاء 14 مايو 2024، كما تبدأ امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) الأربعاء 15 مايو وتستمر حتى الثلاثاء 21 مايو

-الأربعاء 15/5/2024: اللغة العربية والخط والإملاء والفترة الثانية مادة التربية الدينية

-الخميس 16/5/2024: الجبر والإحصاء

السبت 18/5/2024: الدراسات الاجتماعية، والفترة الثانية الكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا المعلومات.

-الأحد 19/5/2024: الهندسة، والتربية الفنية.

-الإثنين 20/5/2024: اللغة الأجنبية

-الثلاثاء 21/5/2024: العلوم

وعقد وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، لقاءا موسعا وموجهى العموم والأوائل بالمديرية، يأتى ذلك فى للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة العمل لحظة بلحظة، ووجه بتكثيف المتابعات الميدانية للمدارس ومتابعة الانتهاء من خطة تدريس المنهج بجميع التخصصات وفق الخطة الزمنية وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة والوصول لأعلى معايير الجودة، لافتا إلى دعمه الدائم والمتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وجرى فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور والاستماع للمشكلات التى قد تعوق العمل وعرض المقترحات ووضع حلول عاجلة وفورية بما يضمن حسن سير العمل.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن مواصفات امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، بحيث تكون الأسئلة متزنة وصياغتها مفهومة للطالب وتخاطب المستويات العلمية المختلفة للطلاب ومتدرجة من حيث الصعوبة وتخاطب المستوى العقلى البسيط والمتوسط والأعلى للطلاب وتفرز مستوياتهم المعرفية على أن تشمل جميع جزئيات منهج الفصل الدراسى الثانى بأكمله.



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (1)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (2)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (3)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (4)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (5)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (6)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (7)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (8)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (9)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (10)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (11)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (12)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (13)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (14)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (15)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (16)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (17)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (18)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (19)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (20)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (21)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (22)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (23)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (24)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (25)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (26)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (27)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (28)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (29)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (30)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (31)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (32)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (33)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (34)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (35)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (36)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (37)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (38)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (39)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (40)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (41)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (42)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (43)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (44)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (45)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (46)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (47)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (48)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (49)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (50)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (51)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (52)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (53)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (54)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (55)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (56)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (57)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (58)



مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى (59)