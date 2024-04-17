تعرف علي الترتيب العام للسيارات الأكثر ترخيصا خلال مارس 2024

كتبت : أماني سمير

كشف تقريرصادرعن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات أن 802 سيارة من ماركة "هيونداى" تم الترخيص والتأمين عليها وقد جاء في المركزالثانى ماركة " شيفوروليه" بواقع سيارة 763 ، وفى المركز الثالث ماركة " كيا " بواقع 722سيارة، أما المركز الرابع فكان من نصيب ماركة " مرسيدس " بواقع 625 سيارة ، وفى المركز الخامس ماركة " تويوتا " بواقع 620 سيارة ، وفى المركز السادس ماركة " إم جى " بواقع 512 سيارة ، وفي المركز السابع ماركة " شيرى " بواقع 419 سيارة ، وفي المركز الثامن ماركة " فولكس فاجن " بواقع 380 سيارة ، وفي المركز التاسع ماركة " نيسان " بواقع 366 سيارة ، وفي المركز العاشر ماركة " ميتسوبيشى " بواقع 388 سيارة .

يذكر أن أخر د أوضح أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 22378مركبة وهذا يعنى انخفاض عن الشهر السابق ( فبراير ) بنحو 2490 مركبة, كما أكد تقرير مارس أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3177مركبة موديل 2021و5162مركبة موديل2022 و4594مركبة موديل 2023 و9445مركبه موديل 2024 .

كما أن عدد السيارات "الملاكى - الزيرو " التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 7330سيارة ملاكي من بينها 260سيارة موديل 2021 و475سيارة موديل 2022 و1454سيارات موديل 2023 و5141موديل 2024 .



