اليوم السابع
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تعرف علي الترتيب العام للسيارات الأكثر ترخيصا خلال مارس 2024

الأربعاء، 17 أبريل 2024 10:00 م
تعرف علي الترتيب العام للسيارات الأكثر ترخيصا خلال مارس 2024 أرشيفية- سيارات
كتبت : أماني سمير

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كشف تقريرصادرعن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات أن 802 سيارة من ماركة "هيونداى" تم الترخيص والتأمين عليها وقد جاء في المركزالثانى ماركة " شيفوروليه" بواقع  سيارة 763 ، وفى المركز الثالث ماركة "  كيا " بواقع 722سيارة، أما المركز الرابع فكان من نصيب ماركة " مرسيدس " بواقع  625 سيارة ، وفى المركز الخامس ماركة "  تويوتا " بواقع  620 سيارة ، وفى المركز السادس ماركة "  إم جى " بواقع  512  سيارة ، وفي المركز السابع ماركة " شيرى " بواقع  419 سيارة ، وفي المركز الثامن ماركة "  فولكس فاجن " بواقع  380 سيارة ، وفي المركز التاسع ماركة " نيسان " بواقع  366 سيارة ، وفي المركز العاشر ماركة " ميتسوبيشى " بواقع  388 سيارة .

يذكر أن أخر د أوضح أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 22378مركبة وهذا يعنى انخفاض عن الشهر السابق ( فبراير ) بنحو 2490 مركبة, كما أكد تقرير مارس أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3177مركبة موديل 2021و5162مركبة موديل2022 و4594مركبة موديل 2023 و9445مركبه موديل 2024 .

كما أن عدد السيارات "الملاكى - الزيرو " التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 7330سيارة ملاكي من بينها 260سيارة موديل 2021 و475سيارة موديل 2022 و1454سيارات موديل 2023 و5141موديل 2024 .

 


 







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