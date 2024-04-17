تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى حملة بيطرية بالأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، حملات مكثفة من رجال الطب البيطرى لحماية الثروة الحيوانية بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، حيث تم تنظيم حملات مكثفة في القرى والنجوع ضمن أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري.

وخرجت تلك الحملات بقيادة رجال الطب البيطرى، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وفى هذا الصدد قام الدكتور كيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بأرمنت، بمشاركة الدكتور تيسير بدوى بإدارة الوقاية بالمديرية، بعمل لجنة للتأمين على الماشية والترقيم والتسجيل والتحصين بلجنة التحصين، حيث تشكلت لجان أخرى بإدارات إسنا والقرنة والزينية والبياضية والطود والأقصر البيطرية، كما تم عمل الندوة الإرشادية البيطرية بالوحدة الصحية بالنمسا بإسنا، والتى قامت بها الدكتورة ياسمينة الصغير طبيبة وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا عن التوعية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

وتواصل مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ولذلك تناشد مديرية الطب البيطرى بالأقصر بقيادة الدكتور طارق لطفى مدير المديرية كافة المربيين وتجار الماشية، بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



بيطرى الأقصر تحصن وتفحص الماشي لحماية الثروة الحيوانية



عمليات فحص وتحصين الماشية بالأقصر



فحص الماشية لحماية الثروة الحيوانية