بروتوكول تعاون بين ابدأ ومشروع "قوي عاملة مصر " التابع للوكالة الأمريكية للتنمية

كتبت : أماني سمير

قامت المبادرة الوطنية" ابدأ " بتوقيع بروتوكول تعاون بينها و بين مشروع" قوي عاملة مصر " التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية Usaid.

وجاء ذلك علي هامش الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتاك إيجيبت" ، والتي شاركت به المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من خلال محور " التدريب والبحث والتطوير " بشركة ابدأ لتنمية المشروعات - والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة - في وذلك اليوم الأربعاء بفندق كمبنسكي التجمع الأول .

وتؤكد المبادرة على السعي الدائم نحو توحيد وتضافر الجهود مع القطاع الخاص وكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المختلفة لتعزيز سبل التعاون والتكامل من أجل النهوض بمنظومة التعليم الفني لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول لرؤية مصر 2030.

وتهدف مبادرة " ابدأ " الي الاستثمار في العنصر البشري من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وفقا للمعايير الدولية وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني بالدولة لسد الفجوة بين احتياجات سوق العمل في القطاعات المختلفة لاسيما القطاع الصناعي ومهارات خريجي التعليم الفني والتقني في مصر وجاء ذلك بمشاركة وحضور وزير التربية والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي والدكتور حسن شحاته وزير العمل كما شارك بالجلسة الافتتاحية عدد كبير من الخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني

يذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية Usaid تُسهم في مجالات النمو الاقتصادي والتعليم والصحة والحوكمة في تعزيز الاستقرار والازدهار لدعم رؤية مصر 2030 ، وتقدم برامجها للأجيال القادمة والمهارات اللازمة للنجاح حيث توفر الفرص لعدد كبير من الفتيات و الشباب المصري .