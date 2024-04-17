انطلاق البرنامج التدريبى لمتطلبات الحصول على الاعتماد المبدئى للمنشآت الصحية

المنوفية - محمود شاكر

انطلق اليوم الأول للبرنامج التدريبي لمتطلبات الحصول على الاعتماد المبدئي للمنشآت الصحية بمعهد الكبد القومي، بجامعة المنوفية تحت اشراف الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور هاني شريم عميد المعهد والدكتور اسامه حجازي المدير التنفيذي للمعهد.

بدأت فاعليات اليوم التدريبي الأول بكلمة الدكتور هاني شريم والتي أكد فيها على أهمية الجودة والتميز في تقديم الخدمات الطبية، مشيدًا بجهود فريق الجودة والاعتماد بالمعهد، ودورهم المحوري في سعي المعهد للحصول على الاعتماد المبدئي.

من جهته، شدّد الأستاذ الدكتور أسامة حجازي على ضرورة حصول المعهد على الاعتماد، كونه جزءًا لا يتجزأ من منظومة الصحة في مصر ورؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة.

وأشار حجازي إلى أن البرنامج التدريبي يأتي ثمرة تعاون مثمر بين معهد الكبد القومي وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بهدف مشاركة المعرفة والخبرات مع جميع مستشفيات محافظة المنوفية.

وقدم الدكتور أحمد شلبي، الخبير في مجال الاعتماد، محاضرة تناولت خلالها النقاط الرئيسية المتعلقة بنظام الاعتماد، من خلال نظرة عامة على الاعتماد، ونظام التسجيل وقواعد القرار، والمتطلبات الأساسية للسلامة الوطنية (NSR)، وسلامة المرضى، وسلامة البيئة والمرافق (EFS).

كما أكد شلبي خلال كلمته أن معهد الكبد القومي نموذجًا رائدًا في سعيه للحصول على الاعتماد كما نأمل أن يُلهم هذا البرنامج المزيد من المنشآت الصحية في مصر على اتباع نفس النهج يُمثل هذا البرنامج التدريبي خطوة هامة نحو حصول معهد الكبد القومي على الاعتماد المبدئي، ويساهم في تعزيز ثقافة الجودة والتميز في تقديم الخدمات الطبية بمحافظة المنوفية.



جانب من البرنامج التدريبي (1)



جانب من البرنامج التدريبي (2)