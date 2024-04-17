اليوم السابع
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انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وحضور طلابى كثيف رغم تحذيرات الخماسين.. فيديو

الأربعاء، 17 أبريل 2024 11:42 ص
انتظام الدراسة بجامعة القاهرة وحضور طلابى كثيف رغم تحذيرات الخماسين.. فيديو جامعة القاهرة - أرشيفية
محمد صبحى

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شهدت كليات جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، انتظام كامل على مستوى الكليات، وسط حضور كثيف للطلاب وانتظام كامل للمحاضرات، رغم ارتفاع درجات الحرارة ورياح الخماسين.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يكون بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا ملحوظا ومؤقتا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 6 درجات على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.

ومتوقع اليوم نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى مدن القناة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 18، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 22.







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