اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمى لغرفة التجارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط

كتب عبد الحليم سالم

تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الإقليمى السنوى الثانى عشر لغرفة التجارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تستضيفه غرفة التجارة الأمريكية بدبي في الفترة من 17 إلى 19 أبريل، تحت شعار "منطقة واحدة، صوت واحد".

يجمع هذا المؤتمر قادة وخبراء من 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمتد المؤتمر لمدة يومين ونصف، ويضم جدول أعمال ديناميكيًا يشتمل على كلمات رئيسية وحلقات نقاش وجلسات مائدة مستديرة وفرص للتواصل بمشاركة ممثلين حكوميين أمريكيين وإقليميين بارزين وقادة الصناعة الذين سيساهمون برؤيتهم فى المناقشات.

وبحسب جدول المؤتمر سيتم مناقشة موضوعات مختلفة تؤثر على الأعمال التجارية في جميع أنحاء المنطقة تهدف إلى معالجة التحديات والفرص المتعددة الأوجه التي تحدد مشهد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأسس المجلس الإقليمي لغرفة التجارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (AmCham Mena Council) في عام 2005 ويضم الآن غرف التجارة الأمريكية في أبو ظبي-الإمارات العربية المتحدة، ودبي-الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وعمان، وفلسطين، وقطر، وتونس. بدأت غرفة التجارة الأمريكية بدبي فترة عملها كرئيسة للمجلس لمدة عامين في أبريل 2024. وتتواجد أمانة المجلس في غرفة التجارة الأمريكية بمصر.

ويركز المجلس علي تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة.

ويهدف هذا التجمع الحصري إلى تعزيز الاتصالات وتشجيع التعاون عبر الحدود وتمهيد الطريق لإجراء مناقشات هادفة طوال فترة.

ويتضمن المؤتمر مشاركة العديد من الاقتصاديين والمسؤلين منهم ، مارتينا سترونج، سفير الولايات المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسامى بوسابا، رئيس غرفة دبي، ونائب رئيس مجلس مجلس الغرف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وطارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية مصر ورئيس مجلس غرفة التجارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يشارك كمتحدث رئيسي الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد ولفيف من الخبراء العالميين .