الينسون منور غيطان المنيا.. شاهد الحصاد وفرحة المزارعين

المنيا-حسن عبد الغفار

تعد المحاصيل الشتوية محاصيل هامة جدا لأنها تضم القمح والفول والينسون والكمون والبطيخ وغيرها من المحاصيل الهامة، ومنها محصول الينسون الذى بدأ موسم حصاده ودريسه بالمنيا.

وقدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من أحد مزارع الينسون وتم رصد اعمال الدريس الذى يشارك فيه الأطفال والكبار حيث أن موسم الحصاد يكون عيدا بالنسبه للمزارعين بمحافظة المنيا، يشارك فيه الجميع وتتم أعمال الدريس طوال النهار والليل، لا يوجد وقت معين له.

وقال محمود محمد احد اصحاب ماكينات الدريس، إن الماكينة وفرت الوقت والجهد على المزارع، فيعد ان كنا نجمع العمال بعد الحصاد نضرب المحصول لفصل العود غن السبله، ثم ياتى شخص يدعى المقرقر، وهو يقوم بفصل السبلة عن الحبوب وعزلها من خلال غربال بشبكه به.

بينما قال جمال زيدان أحد المزارعين، إن زراعة ألينسون تبدأ فى شهر نوفمبر، ويتم رعايته طوال 3شهور وهذا المحصول مثله مثل باقى النباتات العطرية، لا يحتاج لمياه كثيرة فى اعمال الرى، والفدان ينتج من 75 كيلو، الى 900كيلو من الينسون، وموسم الحصاد يبدا فى منتصف ابريل.

