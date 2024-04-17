اليوم السابع
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المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى: ترخيص وتأمين 7330سيارة ملاكى زيرو مارس 2024

الأربعاء، 17 أبريل 2024 12:00 ص
المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى: ترخيص وتأمين 7330سيارة ملاكى زيرو مارس 2024 السيارات
كتبت : أماني سمير

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كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتامين الاجباري فى مصر أن عدد السيارات " الملاكى - الزيرو" والتى صدرت لها وثائق تأمينية، وتم ترخيصها خلال شهر مارس من العام الجارى 2024 سجلت حوالى 7330سيارة ملاكى.

 

جاء من بينها ترخيص حوالي 260 سيارة موديل 2021 و475 سيارة موديل 2022 و1454سيارات موديل 2023 و5141 موديل 2024.


يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهرمارس 2024 قد اوضحت فى تقريرها أن عن عدد " المركبات الزيرو " المتنوعة التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها سجلت 22378مركبة ، وهذا يعنى انخفاض عن الشهر السابق ( فبراير ) بنحو 2490 مركبة, كما أكد تقرير مارس أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 3177مركبة موديل 2021و5162مركبة موديل2022 و4594مركبة موديل 2023 و9445مركبه موديل 2024 .


 







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