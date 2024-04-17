الكرملين: تصعيد النزاع من شأنه الإضرار بمصالح إيران وإسرائيل والمنطقة

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل وإيران والمنطقة ككل غير راغبين فى تصعيد النزاع.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، لا نرغب حتى في الحديث عن تصعيد الصراع، إنه ليس في مصلحة إسرائيل أو إيران أو المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أنه من الصعب وصف الصراع بين إيران وإسرائيل بأنه غير مباشر، مضيفا، لا أستطيع أن أسمي الوضع الحالي بأنه صراع غير مباشر، لأن الوضع الذي يتم فيه تدمير قنصلية دولة ما لا يمكن وصفه بهذه الطريقة.

كما دعت الرئاسة الروسية إلى الوقف السريع للتصعيد في الشرق الأوسط وضبط النفس من قبل كافة دول المنطقة.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء، تعليقًا على الوضع في الشرق الأوسط، إن روسيا تدعو إلى الوقف السريع للتصعيد في الشرق الأوسط وتدعو جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس.

وأضاف بيسكوف نحن نجري حوارا ونتحدث عن ضرورة الوقف السريع للتصعيد، وندعو كافة دول المنطقة إلى ممارسة ضبط النفس بشكل معقول في هذه الحالة"، مشيرا إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ليس في مصلحة المنطقة بأسرها.

وتابع ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تناقش أي دعم لإيران في حالة نشوب صراع مباشر مع إسرائيل، لا نريد حتى الحديث عن تصعيد هذا الصراع، فهذا ليس في مصلحة إسرائيل أو إيران أو المنطقة بأكملها"، واصفا اتصالات بلاده مع كل من إيران وإسرائيل بأنها بناءة