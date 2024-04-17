القوات الأمريكية تتصدى لطائرتين مسيرتين للحوثيين

واشنطن (أ ش أ)

تصدت القوات الأمريكية لطائرتين مسيرتين أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون فى اليمن.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، في بيان، أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من جانب السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.

وأضافت أنه تم اتخاذ إجراءات، لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية وسفن التحالف والسفن التجارية.

وكانت سنتكوم أعلنت، يوم الاثنين الماضي، أن قواتها دمرت أربع طائرات مسيرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، دفاعا عن النفس.

ومنذ شهر نوفمبر الماضي، يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.