القاهرة الإخبارية: استشهاد طفلين وإصابة 10 مواطنين فى قصف إسرائيلى شرقى رفح

إبراهيم حسان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد طفلين وإصابة 10 مواطنين فى قصف إسرائيلى شرقى مدينة رفح الفلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضى، مخلفًا أكثر من 33 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 75 ألف إصابة، فى حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفى الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدنى إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولى الإنسانى من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما فى ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة فى أرواح المدنيين وممتلكاتهم.