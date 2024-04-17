اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 07:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق وأمريكا تبحثان التعاون فى مجالات تأمين الحدود ومكافحة المخدرات

الأربعاء، 17 أبريل 2024 07:00 ص
العراق وأمريكا تبحثان التعاون فى مجالات تأمين الحدود ومكافحة المخدرات الأمن العراقى - أرشيفية
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، التعاون في مجالات تأمين الحدود ومكافحة المخدرات والتدريب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان لمجلس الوزراء العراقى، أن السوداني، بحث مع مايوركاس، أيضا العلاقات بين البلدين، وإمكانية التعاون والاستفادة من خبرات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في مجالات؛ تأمين الحدود ومكافحة المخدرات والاتجار بها، والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بملاحقتها وكشفها، فضلاً عن مجالات التدريب.







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