الضرائب: ⁠أيام الجمعة والسبت من شهر إبريل 2024 أيام عمل رسمية

كتب أحمد يعقوب

• نقل مركز دعم تقديم الإقرارات من مبني أغاخان إلى مبني العبور مع إستمرار العمل بمركز دعم تقديم الإقرارات بمبني الخزانة العامة



•⁠ ⁠على جميع الممولين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة القانون





صرحت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير علي الممولين بمناسبة قُرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن عام ٢٠٢٣ للأشخاص الإعتباريين (الشركات) بنهاية شهر إبريل ٢٠٢٤، فلقد تقرر استمرار العمل بمراكز دعم تقديم الإقرارات حتى الساعة العاشرة مساءً من كل يوم عمل اعتبارًا من ١٦ إبريل ٢٠٢٤ حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٤ .



وأشارت إلى أنه قد تم نقل مركز دعم تقديم الإقرارات من مبني أغاخان إلى مبني العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، بالإضافة إلى إستمرار تقديم الخدمة بمركز دعم تقديم الإقرارات المتواجد بمبني الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم اعتبار أيام الجمعة والسبت المتبقية حتى نهاية إبريل ٢٠٢٤ أيام عمل، وذلك لاستقبال الممولين وتقديم كافة سُبل الدعم الفني لهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى ٢٠٢٣

وطالبت رشا عبدالعال الممولين من الأشخاص الإعتباريين (الشركات) بالاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه مراكز دعم تقديم الإقرارات والتي هدفها الأساسى مساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح، داعية جميع الممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة القانون.