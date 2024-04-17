السكرتير العام للإسماعيلية يبحث خفض أسعار الخبز الحر بمخابز المحافظة

الإسماعيلية - السيد فلاح

عقد محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر في كافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، مدير التموين والتجارة الداخلية، مباحث التموين، مديري إدارات التموين الخارجية بالمراكز والمدن، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة ضرورة خفض أسعار رغيف الخبز السياحي وتحديد وزنه والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فيه، نظرًا لخفض أسعار طن الدقيق.

وأكد السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية أنه سيتم التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بالمحافظة، حيث سيتم إعداد خريطة للمخابز الحرة على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ من أجل بدء الحملات الرقابية المكثفة عليها حتى يتم التأكد من خفض أسعار رغيف الخبز السياحي والوزن المناسب والمواصفات والاشتراطات الواجب توافرها فيه، هذا إلى جانب التأكد من إعلان المخابز عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي، وسيتم معاقبة ومحاسبة المخابز الغير المعلنة عن الأسعار والأوزان المناسبة للرغيف ونسبة التخفيض.

كما عرض رئيس شعبة المخابز بالمحافظة بعض المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز فيما يتعلق بقطع الكهرباء أثناء فترة ذروة العمل بالمخابز.

وأشار السكرتير العام إلى أنه سيتم التنسيق مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة، بأن تكون أوقات تخفيف الأحمال الكهربائية عن المخابز عقب الساعة الثالثة عصرًا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بمراقبة الأسعار والتأكد من خفض أسعار السلع بنسب وخاصة الدقيق، وذلك بعد خفض سعر الطن حيث أنه من أهم وأبرز السلع الأساسية والاستراتيجية التي لا يستغني عنها المواطن، وبناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمراقبة أسعار وأوزان الخبز الحر.



