السعودية وليبيا يتقدمان قائمة الخمس الكبار لمستقبلى الصادرات المصرية يناير الماضى

كتب: مدحت عادل

تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة أكبر 5 دول استقبلت صادرات مصرية مع بداية العام الجاري 2024، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية نحو 298 مليون و622 ألف دولار في شهر يناير الماضى، ارتفاعا من 268 مليون و151 ألف دولار في شهر يناير عام 2023، بزيادة بلغت 30 مليون و471 ألف دولار.

وضمت قائمة الخمس الكبار المستقبلين للصادرات المصرية أيضا كلا من ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 171 مليون و969 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 105 مليون و156 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 66 مليون و813 ألف دولار، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد استقبلت صادرات مصرية بقيمة 202 مليون و357 ألف دولار في يناير الماضي، بينما كانت 148 مليون و971 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 53 مليون و386 ألف دولار.

وإجمالا بلغت قيمة صادرات مصر لأكبر 5 دول في يناير الماضي نحو مليار و168 مليون دولار، مقابل مليار و400 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع بلغ نحو 231 مليون دولار.

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يناير الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها فواكه طازجة بنسبة 24.9%، يليها صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 35.7٪، بالإضافة إلى العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة بلغت 38.6%، وأخيرا صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 12.8%.