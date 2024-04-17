السجن المشدد 15 سنة لمتهمين بخطف شخص وسرقته بالإكراه فى الجيزة

كتب سليم على

عاقبت محكمة جنايات الجيزة شخصين بالسجن المشدد 15 سنة وبراءة اثنين آخرين، فى اتهامهم باستدراج شخص يحمل جنسية إحدى الدول لسرقته بالإكراه فى منطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى.

وكشفت أمر الإحالة، أن المتهمون "ع.ع" محبوس، 21 سنة، سائق ، و"ر . ب" محبوس، 42 سنة، مالك حانوت، و"م .ع" هارب ،36 سنة ، و"ع. م" هارب ، 42 سنة، خطفوا بالتحايل المجنى عليه " ث . ب" يحمل جنسية إحدى الدول، بأن استدرجه المتهم الثالث عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" لمكان الواقعة بزعم تغيير العملة، قاصدين من ذلك ابعاده عن أعين ذويه تسهيلا لسرقته بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن انهال عليه المتهمان الثالث والرابع ضربا لبث الرعب فى نفسه، ابان تواجد المتهمان الأول و الثاني بمسرح الجريمة للشد من اذرهما ، فانصاع لهم خشية من بطشهم، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على منقولاته.