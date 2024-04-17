اليوم السابع
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الرئيس السيسي: سيتوقف التاريخ أمام استخدام القوة المفرطة وترويع الآمنين بغزة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 06:14 م
الرئيس السيسي: سيتوقف التاريخ أمام استخدام القوة المفرطة وترويع الآمنين بغزة الرئيس السيسي
رامى محيى الدين

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رحب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى بزيارة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى في بلده الثانى مصر.


وقال خلال المؤتمر: "نجتمع اليوم في ظروف غاية في الدقة لما يتعرض له أهالى غزة، وفى لحظة فارقة سيتوقف عندها التاريخ، نتيجة استخدام القوة المفرطة في ترويع الآمنين وعقابهم جماعيا لإجبارهم على التهجير القسرى في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولى وغياب أى قدرة أو إرادة دولية لإنجاز العدالة أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.


وأضاف الرئيس السيسي: "ناقشت مع عاهل البحرين جهود بلدينا أو الجهد العربى المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار فى غزة".







الرئيس السيسي

السيسي

ملك البحرين

عاهل البحرين

اليوم السابع بلس




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