الرئيس السيسي: سيتوقف التاريخ أمام استخدام القوة المفرطة وترويع الآمنين بغزة

رامى محيى الدين

رحب الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى بزيارة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى في بلده الثانى مصر.



وقال خلال المؤتمر: "نجتمع اليوم في ظروف غاية في الدقة لما يتعرض له أهالى غزة، وفى لحظة فارقة سيتوقف عندها التاريخ، نتيجة استخدام القوة المفرطة في ترويع الآمنين وعقابهم جماعيا لإجبارهم على التهجير القسرى في ظل مشاهدة عاجزة من المجتمع الدولى وغياب أى قدرة أو إرادة دولية لإنجاز العدالة أو حتى أبسط مفاهيم الإنسانية.



وأضاف الرئيس السيسي: "ناقشت مع عاهل البحرين جهود بلدينا أو الجهد العربى المشترك للتعامل مع هذا الوضع غير القابل للاستمرار فى غزة".