اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أبريل 2024 10:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرية المغربية تنقذ 131 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة

الأربعاء، 17 أبريل 2024 10:01 م
البحرية المغربية تنقذ 131 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة المغرب
أ ش أ

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أنقذت البحرية المغربية، اليوم الأربعاء 131 شخصًا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة.


وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال عمليتين منفصلتين، على بعد خمسين كلم شمال – شرق مدينة العيون المغربية.


وأشار البيان إلى أن هؤلاء الأشخاص ينحدرون من بلدان إفريقية من بينهم 27 امرأة و8 قاصرين، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.


وأفاد بأن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم سالمين إلى ميناء العيون المغربي وتسليمهم لسلطات الأمن المغربي المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.







المغرب

هجرة غير شرعية

البحرية المغربية

حكومة المغرب




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