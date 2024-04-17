البحرية الأمريكية: عبور طائرة استطلاع من طراز P-8A مضيق تايوان

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت البحرية الأمريكية عن عبور طائرة استطلاع تابعة لها من طراز P-8A اليوم الأربعاء، مضيق تايوان .

وذكرت البحرية الأمريكية في بيان لها حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية، إن طائرة الدورية والاستطلاع البحرية من طراز P-8A ، والتي تستخدم أيضًا في المهام المضادة للغواصات، حلقت اليوم فوق المضيق في المجال الجوى الدولى.

وأضاف البيان إنه من خلال العمل داخل مضيق تايوان وفقا للقانون الدولي، تدعم واشنطن الحقوق والحريات الملاحية لجميع الدول، وإن عبور الطائرة لمضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة."

