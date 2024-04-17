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البابا تواضروس الثانى يعزى إيبارشية بنى سويف فى رحيل كاهن تجاوز 72 عاما

الأربعاء، 17 أبريل 2024 02:57 م
البابا تواضروس الثانى يعزى إيبارشية بنى سويف فى رحيل كاهن تجاوز 72 عاما القمص إيليا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس
كتب: محمد الأحمدى

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تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للأنبا غبريال أسقف إيبارشية بنى سويف، وللآباء كهنة الإيبارشية فى رحيل الأب المبارك القمص إيليا يوسف، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لكنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل صباح اليوم القمص إيليا يوسف كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس - بحى المرماح التابعة لإيبارشية بنى سويف، عن عمر تجاوز 72 سنة، وبعد خدمة كهنوتية قاربت على 43 سنة.

وولد الأب الراحل يوم 12 فبراير 1952، ورسم كاهنًا فى 2 أغسطس 1981 ، ونال رتبة القمصية فى 3 يونية 1993.

ومن المقرر أن تقام صلوات التجنيز اليوم الأربعاء الساعة السادسة مساءً في كنيسته، بحضور الأنبا غبريال أسقف الإيبارشية.







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه بنى سويف



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