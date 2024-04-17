ابدأ توقع خطاب نوايا مع الوكالة الأمريكية لتطوير التعليم الفني بمصر

أمانى سمير

وقعت شركة ابدأ لتنمية المشروعات - الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" اليوم خطاب نوايا مع مشروع قوى عاملة مصر أكبر مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بمصر، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل المعرفة والخبرات لتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني والتقني بجميع محافظات الجمهورية وفقًا للمعايير الدولية، وخلق مزيد من فرص العمل، بالإضافة إلى المساهمة في وضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الوعي بأهمية التعليم الفني ودوره في بناء المجتمع وتغيير الموروث الثقافي السلبي نحوه، فضلا عن تصميم وتطوير المناهج الدراسية والبرامج التدريبية لتخريج شباب مؤهل وقادر على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي.



ابدأ توقع خطاب نوايا مع الوكالة الأمريكية

وشهد توقيع خطاب النوايا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير العمل، وعدد من خبراء التعليم الفني رفيعي المستوى، على هامش انطلاق فعاليات المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني "إديوتك إيجيبت" 2024 الذي يُقام هذا العام برعاية مبادرة "ابدأ" تحت شعار "اصنع مستقبلك" خلال الفترة (17) -18) إبريل.



ابدأ توقع خطاب نوايا مع الوكالة الأمريكية



يأتي ذلك انطلاقا من الدور الرائد الذي تقوم به مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل على تنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة القوى العاملة التي تعد إحدى الركائز الأساسية للنهوض بالصناعة المصرية وخلق اقتصاد تنافسي قوي يحقق أهداف التنمية المستدامة.