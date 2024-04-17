إيطاليا تدعو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية فى قطاع غزة

روما (أ ش أ)

دعت إيطاليا، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية فى قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجانى، حسبما نقلت شبكة سكاى نيوز البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، إن الوقت قد حان لوقف إطلاق النار، بالرغم من أن هذه الحرب ناجمة عن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد تاجاني على أنه يجب على إسرائيل أن توقف العمليات العسكرية التي أثرت بشكل كبير على الشعب الفلسطينى، وذلك في تصريحات أدلى بها قبل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي ستستضيفه روما في وقت لاحق.