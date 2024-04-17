إصابة عامل بطلق نارى بسبب خلافات المصاهرة بالبلينا فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى برديس المركزى جنوب محافظة سوهاج عاملا يبلغ من العمر 40 سنة مصابا بطلق نارى بالفخذ الأيمن وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، إثر قيام عاملين بإطلاق النار عليه بسبب خلافات المصاهرة.

وترجع الواقعة عقب تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل بطلق نارى وتم نقله للمستشفى وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول خلف الله م. ا. ح. 40 سنة عامل إلى مستشفى برديس المركزى مصاباً بطلق ناري بالفخذ اليمنى، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى الجديدة.

وبسؤال المصاب اتهم أحمد ح. ف. ا. 36 سنة عامل، وصديقه يوسف ع. ل. م. 20 سنة عامل يقيمان دائرة المركز بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول، مما أدى لإصابته المشار إليها بسبب خلافات المصاهرة.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول السلاح المستخدم وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.