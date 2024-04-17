أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران خلال أيام وتتوقع انضمام المزيد من الحلفاء

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، بما فى ذلك برنامجها للصواريخ والطائرات بدون طيار، إلى جانب عقوبات جديدة ضد كيانات تدعم الحرس الثورى ووزارة الدفاع الإيرانية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن بايدن ينسق مع الحلفاء والشركاء، بما في ذلك مجموعة السبع، ومع قادة الحزبين في الكونجرس، بشأن رد شامل، في أعقاب الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل.

وأضاف أن واشنطن تتوقع أن يفرض حلفاؤنا وشركاؤنا قريبًا عقوباتهم.. قائلا نواصل العمل من خلال وزارة الدفاع الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية لزيادة تعزيز وتوسيع التكامل الناجح للدفاع الجوي والصاروخي وأنظمة الإنذار المبكر في جميع أنحاء الشرق الأوسط لتقوِيض فعالية قدرات إيران الصاروخية والطائرات بدون طيار.

وتابع سوليفان، أن هذه العقوبات الجديدة وغيرها من التدابير ستستمر في ممارسة الضغط المتواصل لاحتواء وإضعاف قدرة إيران العسكرية وفعاليتها ومواجهة النطاق الكامل لسلوكياتها الإشكالية".

وأشار إلى أنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بالصواريخ والطائرات بدون طيار، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 600 فرد وكيان مرتبط بالإرهاب وتمويل الإرهاب وأشكال أخرى من التجارة غير المشروعة والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان ودعم الجماعات الإرهابية.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الضغط سوف يستمر ولن نتردد في مواصلة اتخاذ الإجراءات، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، ومع الكونجرس، لمحاسبة الحكومة الإيرانية على أعمالها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار".