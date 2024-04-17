اليوم السابع
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أسعار الخبز السياحى والفينو المقترحة من شعبة المخابز بعد انخفاض سعر الدقيق.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 أبريل 2024 03:25 م
أسعار الخبز السياحى والفينو المقترحة من شعبة المخابز بعد انخفاض سعر الدقيق.. إنفوجراف الخبز السياحي - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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ينشر "اليوم السابع تفاصيل مذكرة الشعبة العامة للمخابز والتي تم تقديمها للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو، وذلك بعد انخفاض سعر الدقيق من 30 الى 35%. 

سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرام بـ150 قرشا.

رغيف الخبز السياحى  وزن 40 جرام بـ 75 قرشا.

رغيف الخبز 25 جرام بـ 50 قرشا.

سعر الفينو بـ 100 قرشا للرغيف وزن 25 جراما.

سعر رغيف الفينو وزن 50 جراما بـ  150 قرشا .

سعر طن الدقيق بـ 16 ألف جنيها، ومن المقرر أن يصدر قرار من وزير التموين بشأن الأسعار المقترحة قريبا .

سعر الخبز السياحى
سعر الخبز السياحى

 







وزارة التموين

شعبة المخابز

سعر الخبز السياحى

سعر الفينو

وزن الخبز السياحى

سعر رغيف الفينو

انخفاض سعر الدقيق في الأسواق

الخبز السياحى

انخفاض سعر الخبز السياحى

سعر الخبز في الأسواق

الخبز السياحي

اسعار الخبر السياحي



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