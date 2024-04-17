اليوم السابع
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أخبار 24 ساعة.. التموين: إعلان وزن وسعر الخبز السياحى بعد انخفاض سعر الدقيق خلال أيام

الأربعاء، 17 أبريل 2024 12:08 ص
أخبار 24 ساعة.. التموين: إعلان وزن وسعر الخبز السياحى بعد انخفاض سعر الدقيق خلال أيام الدكتور على مصيلحى وزير التموين
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة التعليم تحقق فى ترويج مدرسة دولية لقيم مرفوضة مجتمعيا

وزارة الزراعة: استمرار ضخ السلع الغذائية للمواطنين بمعرض خير مزارعنا فى الدقى

وزارة التموين: إعلان وزن وسعر الخبز السياحى بعد انخفاض أسعار الدقيق 35% خلال أيام

وزير التعليم: المعلمون القوة الدافعة للتعلم.. ولدينا آلية دقيقة للاختيار

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق مول تجارى بمحافظة أسوان

وزارة الأوقاف: رفع إجمالي جوائز مسابقة القران إلى عشرة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيه

وزيرة التضامن تستعرض الخدمات العلاجية للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان

الصحة: 700 مليون جنيه تكلفة وقاية مرضى الهيموفيليا على نفقة التأمين الصحى

وزير الأوقاف يكرِّم شركاء النجاح من الأئمة والواعظات ومديرى العموم

وزيرة التضامن تستعرض تقريرا لبرنامج الحد من الفقر وتنفيذ مشروعات بمليار جنيه

التنمية المحلية: 8 آلاف منسق بالمحافظات لرفع الوعى بالقضية السكانية

 







اخبار 24 ساعه

وزاره التربيه والتعليم

وزاره الزراعه

وزاره التموين

وزاره الاوقاف

وزاره التضامن

الخدمات العلاجيه



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