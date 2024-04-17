أخبار مصر.. بدء صرف رواتب العاملين بالدولة يوم الأحد المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، كان أبرزها إعلان وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة يوم الأحد المقبل.



وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الحكومة: ارتفاع تكلفة العلاج على نفقة الدولة بالخارج والداخل بنسبة 29.7%

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالخارج والداخل بنسبة 29.7% لعام 2022.

الرئيس السيسى وعاهل البحرين يعقدان مباحثات قمة فى قصر الاتحادية بعد قليل

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مباحثات قمة في قصر الاتحادية، بعد قليل.

مراسم استقبال رسمية لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى فى قصر الاتحادية (فيديو)

أجريت مراسم استقبال رسمية للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بقصر الاتحادية، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

رئيس الوزراء: دعم كامل لتوسعات المجمع الصناعى لشركة "هايير" الصينية

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس أحمد الجندي، العضو المنتدب لشركة "هايير" الصينية، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الرئيس السيسى يستقبل العاهل البحرينى فور وصوله مطار القاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فور وصوله مطار القاهرة، في مستهل زيارة رسمية لمصر.

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر، إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء، في تمام الساعة الرابعة عصرا نظرا لسوء الأحوال الجومائية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25-30 عقدة جنوبية ، والضغط 1006، الرطوبة العظمي 55 الصغرى 35، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5-3 أمتار وحالة البحر مضطربة بشدة.

الرئيس السيسى ونظيره الصربى يؤكدان ضرورة تهدئة التوتر الإقليمى.. إنفوجراف

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس "ألكسندر فوتشيتش" رئيس صربيا.

سعر الجنيه الذهب فى مصر يتراجع 40 جنيها وتوقعات بمزيد من الهبوط

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر هبوطا بحوالي 40 جنيها، بعد انخفاض أسعار الذهب عيار 21 في مصر بحوالي 5 جنيهات، مما ساهم في هبوط سعر الجنيه الذهب من 26080 إلى 26040 جنيها الآن بدون مصنعية.

أسعار الخبز السياحى والفينو المقترحة من شعبة المخابز.. إنفوجراف

ينشر "اليوم السابع تفاصيل مذكرة الشعبة العامة للمخابز والتي تم تقديمها للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو، وذلك بعد انخفاض سعر الدقيق من 30 الى 35%.

مجلس الوزراء: زيادة عدد المتقدمين للاستثمار فى الذهب لـ103 آلاف عميل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة -في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

أسعار الخبز السياحى والفينو المقترحة من شعبة المخابز

ينشر "اليوم السابع" تفاصيل مذكرة الشعبة العامة للمخابز والتي تم تقديمها للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تحديد سعر ووزن الخبز السياحي والفينو.

انخفاض بحرارة الجو غدا يصل 6 درجات ونشاط رياح ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 30

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (6:5) درجة ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

موعد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف 30 ألف معلم "الدفعة الثانية" بالجيزة

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، موعد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف 30 ألف معلم مساعد "معلم فصل" للدفعة الثانية بتعليم الجيزة، بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك على النحو التالي:-

الصين تعلن إرسال دفعتين من المساعدات إلى مصر موجهة لقطاع غزة

قالت السفارة الصينية فى بيان لها اليوم إن السلطات الصينية سترسل دفعتين من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر مصر ستصلان إلى مصر قريبا.

تعرف على شروط ومميزات وظائف المترو الجديدة

مع اقتراب افتتاح 5 محطات مترو جديدة وفر الخط الثالث للمترو وظائف جديدة للشباب، من سن 20 سنة حتى 45 سنة، للعمل بمحطات مترو التوفيقية ووادى النيل وبولاق الدكرور وجامعة الدول، ومحطة جامعة القاهرة.

رئيس الوزراء: نستهدف ضبط منظومة توزيع الأسمدة وتوفير احتياجات السوق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة موقف منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة الزراعية، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من المسئولين.

بدء صرف رواتب العاملين بالدولة يوم الأحد المقبل

تبدأ وزارة المالية، صرف رواتب 4.5 مليون موظف بالقطاع الحكومى يوم الأحد المقبل الموافق 21 أبريل وتستمر حتى يوم 28 من الشهر ذاته.

الغرف التجارية: انخفاض أسعار فول التدميس من 15 إلى 25% للمستهلكين

كشف تقرير حركة السلع الصادر من اتحاد الغرف التجارية، هبوط أسعار الفول "تدميس" بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25% حسب الشركات المنتجة ليتراجع سعر كيلو الفول من مستويات سعرية وصلت أكثر من 90 جنيها لبعض الماركات إلي 78 جنيها ولدي بعض الشركات تراجع من 57 إلي 50 جنيها ويختلف سعر فول التدميس بحسب اسم الشركة المستوردة والمنتجة.

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 17 / 4 / 2024 العديد من الأخبار المهمة،فيما يخص الكرة المصرية ومختلف الألعاب الرياضية أبرزها:

مواجهات نارية فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أوروبا الليلة.. معركة "تكسير عظام" بين ريال مدريد ومانشستر سيتى لخطف بطاقة المربع الذهبى.. وأرسنال ضيفا ثقيلا على بايرن ميونخ لحسم التأهل لنصف النهائى

تشهد منافسات النسخة الحالية من مسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الحالى 2023-2024، مواجهتين من العيار الثقيل فى إياب الدور ربع النهائى، حيث يلتقى مانشستر سيتى مع ريال مدريد، فيما يحل أرسنال ضيفا على بايرن ميونخ.

الصحف العالمية اليوم: زيادة الحوادث المعادية للمسلمين في أمريكا 178% خلال 3 أشهر.. اعتصامات بين موظفي جوجل رفضا لعمل الشركة مع حكومة إسرائيل.. والاحتلال سرع بناء المستوطنات في القدس الشرقية منذ الحرب على غزة

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عدد من القضايا أبرزها زيادة الحوادث المعادية للمسلمين في أمريكا 178% خلال 3 أشهر وتسريع الاحتلال الإسرائيلي بناء المستوطنات في القدس الشرقية منذ الحرب على غزة.

رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول نشاط صناديق الاستثمار في الذهب..إصدار صندوق جديد بعد النتائج الإيجابية لإطلاق أول صندوق في مايو 2023..وزيادة عدد المُتقدمين للاستثمار في المعدن الأصفر لـ 103آلاف عميل حتى مارس2024

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار في الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة -في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ في وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك في محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

المالية: الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة لقيادة الاقتصاد المصرى.. نتطلع إلى استحواذ القطاع الخاص على أكثر من 70% من حجم الاقتصاد.. ووضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة يترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة؛ حتى يقود الاقتصاد المصرى، بحيث يستحوذ على أكثر من 70٪ من حجم الاقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة بكل مكوناتها، بتريليون جنيه فى العام المالى المقبل؛ من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك «الطروحات»، ذلك البرنامج المستدام الذى يستهدف إفساح المجال أيضًا للقطاع الخاص؛ كى ينمو، ويحقق التنمية، ويوفر مليون فرصة عمل سنويًا.

قصف إسرائيلى عنيف ومتواصل على غزة.. الاحتلال يستهدف مصنعا للأدوية شرق دير البلح.. 56 شهيدا و89 مصابا في 6 مجازر إسرائيلية بالقطاع.. والصحة العالمية تجدد مطالبتها بحماية المستشفيات: حجم الدمار مفجع

كثفت الطائرات الحربية الإسرائيلي، الأربعاء، غاراتها الجوية على مدينة غزة ووسط القطاع، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، ودمار واسع في الممتلكات العامة والخاصة.

جداول امتحانات الترم الثانى لطلاب أولى وثانية إعدادى بالجيزة.. اعرف المواعيد

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، إذ تنطلق امتحانات الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الأربعاء 8 مايو وتستمر حتى الأربعاء 15 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) الخميس 9 مايو وتستمر حتى الخميس 16 مايو 2024.

المالية: أكثر من تريليون جنيه إيرادات ضريبية أول 9أشهر من العام المالى الحالى

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحسن مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي 2023-2024 رغم قساوة آثار الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

مجلس الوزراء: الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرار بأن يكون يوم الخميس 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

المرور ينشر الخدمات بكافة الطرق وسيارات الإغاثة

تكثف إدارة المرور من تواجد الخدمات على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة.

رياح الخماسين.. تحذيرات المرور منعا لوقوع الحوادث بسبب الطقس السيئ والأتربة

وضعت الإدارة العامة للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى ضحايا نتيجة الرياح المثيرة للرمال والأتربة وارتفاع درجات الحرارة بالطرق.

وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ رفع كفاءة وتطوير الطرق

واصلت أجهزة مدن دمياط الجديدة، والعبور الجديدة، والنوبارية الجديدة، وحدائق العاصمة، والعاشر من رمضان، تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق بعدة مناطق داخل تلك المدن، وذلك ضمن الاهتمام بمشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة، حيث شملت الأعمال الجارية: تنسيق الموقع للطرق، وتنفيذ شبكة طرق داخلية بالمناطق الجديدة، وكذا أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق داخل المدن.

الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تصل 6 درجات

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اليوم ارتفاع ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء.

معلومات الوزراء: 1.38 تريليون دولار قيمة سوق التكنولوجيا الحيوية عالميا 2023

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا معلوماتيًا تناول من خلاله مفهوم ومجالات التكنولوجيا الحيوية، والمجالات المستقبلية المحتملة لها، والسوق العالمية للتكنولوجيا الحيوية، وتوقعات حجم هذا السوق خلال الفترة المستقبلية القادمة من 2024 إلى 2033، فضلاً عن العوامل الرئيسة لنمو هذا السوق، وآفاق هذا السوق ومظاهره المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وفي مصر.

قواعد وشروط التقدم إلكترونيا للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية 2025

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد التقديم على المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2025، بعد فتح باب التقدم لمدة 15 يوما، كالتالى: