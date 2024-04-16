اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أبريل 2024 06:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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95 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكاواهم خلال اللقاء الجماهيري فى سوهاج

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 05:49 م
95 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكاواهم خلال اللقاء الجماهيري فى سوهاج جانب من لقاء المحافظ بالمواطنين
سوهاج عمرو خلف

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التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث ومناقشة مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن فعاليات اللقاء الجماهيري، الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، لإيجاد الحلول العاجلة لشكاوى المواطنين، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

كما التقى السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، عددا آخر من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، حيث بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة اليوم 95 مواطن.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات لتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وطلبات في قطاعات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات للعلاج على نفقة الدولة، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة.







سوهاج

محافظ سوهاج

التضامن الاجتماعى

تكافل وكرامة

نفقة الدولة




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