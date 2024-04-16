اليوم السابع
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3 شهداء وإصابات فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا غرب رفح الفلسطينية

الثلاثاء، 16 أبريل 2024 01:24 ص
3 شهداء وإصابات فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا غرب رفح الفلسطينية الحرب فى فلسطين
أحمد علوى

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استشهد 3 فلسطينيين وإصيب اخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة، بعد قصف طيران الاحتلال لمسجد في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بوصول عدد من الشهداء، وتسع إصابات إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة نتيجة استهداف طائرات الاحتلال لمسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا.

كما توغلت عدد من آليات الاحتلال في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وحاصرت مدرسة تؤوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم.

وتحدثت عدة مصادر محلية، عن انقطاع الاتصالات والانترنت عن مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالتزامن مع توغل قوات الاحتلال.







فلسطين

رفح الفلسطينية

اخبار فلسطين




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